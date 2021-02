À la télé ce soir: «The Voice Belgique» et «La grande malbouffe»

« The Voice Belgique », 20h30 sur La Une 48 talents, 4 coachs et Maureen Louys pour orchestrer "The Voice Belgique", l'événement musical produit et réalisé par la RTBF, dans son grand studio de Média Rives à Liège.

« La grande malbouffe », 20h50 sur Arte De plus en plus de consommateurs se soucient de leur nourriture. Dans les étals des supermarchés, comment distinguer ce qui est sain de ce qui l'est moins ? En analysant la fabrication du traditionnel cordon bleu, cette enquête permet de comprendre les dessous de l'industrie agro-alimentaire. D'où viennent les produits ? Comment sont-ils transformés ? Quelles substances sont ajoutées ?