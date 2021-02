Henri PFR hospitalisé pour une opération nasale (photo)

Sur Instagram, il apparaît allongé sur un lit, avec un léger sourire et en chemise de patient. Avec une précision : il doit rester à l’hôpital pour pas moins de 24 heures. Conscient que ses fans pourraient s’inquiéter s’ils apprenaient la nouvelle, Henri PFR a préféré jouer la transparence et rassurer. Comme il le dit lui-même, il ne s’est rien passé de grave. Mais il avait besoin de se faire soigner à cause d’un problème handicapant : une mauvaise respiration dû à de nombreux incidents.

« Un nez de robot » pour deux semaines à la clé

Le DJ belge explique en effet qu’au cours de ses 25 ans de vie, il s’est cassé le nez pas moins de six fois ! Evidemment, cela n’est pas sans conséquences sur ses capacités respiratoires et c’est pour cela qu’il s’est fait opéré ce lundi.

« N'ayez pas peur si vous voyez un gars avec un nez de robot au cours des deux prochaines semaines », écrit-il sur Instagram sur le ton de l’humour. « Impatient d’être remonté à bloc très bientôt », conclut-il sur une note optimiste. Une bonne humeur saluée par ses abonnés qui lui ont souhaité un bon rétablissement.