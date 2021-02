Alix Battard: «Je ne suis pas du tout attachée à mon image»

À 36 ans seulement, elle a bossé dur pour en arriver là. Elle sait aussi qu’elle a de la chance, un mot qui revient souvent quand Alix parle de sa vie, professionnelle ou privée. En 2016, elle se mettait momentanément en retrait de ses fonctions pour s’occuper de sa fille de 2 ans et demi, Théodora, à qui on venait de diagnostiquer un cancer du rein. Près de cinq ans plus tard, la fillette est en rémission et Alix, plus consciente que jamais de la fragilité de la vie, prend le bonheur là où il est.

On...