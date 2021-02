Yamaha MT-07: presque inchangée

Si la MT-07 2021 tranche sur un point particulier par rapport au millésime 2018, c’est bien au niveau du design : plus musclé et, surtout, plus distinctif avec une face avant inspirée de la dernière MT-09. La nouvelle MT-07 reçoit également un éclairage LED, d’inédits caches de réservoir de carburant, repose-pieds, supports et capots moteur. Plus léger mais surtout plus facile à lire, le tableau de bord LCD inversé (c’est-à-dire affichage blanc sur fond noir) est directement hérité de la Tracer 700. La position de conduite est également revue grâce à un guidon plus large, plus haut et...