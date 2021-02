Carla Bruni partage un moment de complicité avec sa fille Giulia (vidéo)

À neuf ans, Giulia, fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, est une enfant talentueuse. Et en tant que fille d’une chanteuse, Giulia a indubitablement la musique dans le sang. En témoigne cette vidéo postée sur Instagram par sa maman, rapporte RTL. On peut y voir la petite fille de dos, en train de chanter avec justesse le titre de Sia, « Snowman », accompagnée à la guitare par Carla Bruni.

Le sourire de la chanteuse montre à quel point elle est fière de son enfant et de son talent. Giulia semble avoir hérité du talent de sa maman. Suivra-t-elle la même voie ? L’avenir le dira.

Cet adorable moment de tendresse et de complicité, immortalisé par Nicolas Sarkozy, a en tout cas séduit les fans de Carla Bruni, qui ont félicité le duo. Quand l’amour de la musique se transmet de mère en fille.