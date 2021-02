Bénabar: «La vie, ce n’est pas un buffet campagnard»

Après le virage amorcé avec « Le début de la suite », son précédent album, Bénabar se présente désormais comme un « Indocile heureux ». Avoir franchi le cap de la cinquantaine ne fait rien à l’affaire, l’homme n’est toujours pas blasé mais, au contraire, se dit habité de la même « fièvre ». Et tant pis, si on n’a pas qu’un seul amour dans la vie et si « Les belles histoires » se font plus rares à mesure qu’on avance. Il continue à croire au bonheur et à la nécessité d’avancer « avec tout ce qu’on est », sans rien sacrifier de ce qui nous...