À raconter aux enfants: comment sont nés les bateaux?

Par Aurielle Marlier et Alain Jourdan le Clercq

En effet, les premiers hommes qui ont vécu sur les rives d’un fleuve ont dû voir descendre des troncs d’arbres qui flottaient sur l’eau. Un jour, un de ces hommes a dû s’amuser en montant sur un de ces troncs et a dû ainsi se laisser entraîner par le courant. C’était un moyen de se déplacer rapide, facile et sans effort pour lui ! Il venait de découvrir une façon d’avancer sur l’eau sans se noyer, quelque chose de particulièrement intéressant pour chasser et attraper du poisson.

Mais souvent, ces troncs se retournaient, envoyant dans l’eau ceux...