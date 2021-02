La 4L, une légende sur quatre roues

Avec la 2CV et la DS, elle a marqué l’histoire de l’industrie automobile française. L’antique 4L pourrait bien reprendre du service suite à l’annonce de son constructeur qui promet un modèle électrique, en même temps qu’il prévoit de relancer aussi un autre grand succès de la gamme, la fameuse R5. Sans doute alléché par le succès mondial de ses concurrents Fiat et BMW, qui cartonnent avec la 500 et la Mini, le français mise à son tour sur la nostalgie réinventée collant aux tendances actuelles. Revoici donc la 4L, la voiture des potes, increvable, populaire, vestige des années 60-70 et qui...