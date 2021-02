Le destin tragique de Marco Siffredi

Autobaptisé « nUmber One », un jeune adepte du snowboard rêve d’être le premier à réussir la descente de l’Everest par la plus raide et la plus dangereuse de ses pentes, le fameux « couloir du Hornbein ». Il est encore un inconnu lorsqu’il débarque à Chamonix, où il croise un vidéaste néerlandais qu’il initie à sa discipline. Et c’est par hasard qu’ils tombent sur un ancien champion de ski devenu guide de haute montagne. On est au pied de l’Aiguille du Midi, et le grand rêveur signe bientôt son premier exploit qui va le rapprocher de son but ultime…...