Le nerf de la guerre (mondiale)

Comment Adolf Hitler et le nazisme sont-ils parvenus à « ressusciter » l’Allemagne au point d’être en mesure de déclencher le plus grand cataclysme du siècle dernier ? Coproduit par la chaîne culturelle franco-allemande, le documentaire de Gil Rabier examine à la loupe le volet économique de la réponse à ce qui reste toujours, à défaut d’énigme, un fameux point d’interrogation ! Rappelons qu’au moment de son accession à la Chancellerie, fin janvier 1933, l’ex-caporal natif de Braunau am Inn hérite d’un pays exsangue et meurtri, victime des conséquences drastiques du...