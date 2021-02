Saint-Valentin et cadeaux coquins!

L’amour est mis à mal par la Covid. Bien des conflits fragilisent les couples. Et ne parlons pas du désir qui s’éteint d’autant plus que l’on vit aujourd’hui stressé et enfermé avec celui.elle qu’on aime. Les disputes, tensions professionnelles, cohabitation fusionnelle et absence de vie sociale ne portent guère la libido. Dès lors toutes les occasions sont bonnes pour raviver cette flamme. Plus que les autres années, on fêtera la Saint-Valentin et on la prépare dès maintenant.

C’est un tout petit carnet qui propose 32 gages érotiques pour elle et pour lui. Les uns sont amusants, les autres tendres, les derniers osés ou provocateurs. Tout dépend des limites de chacun.e mais on dira qu’ils sont dans l’ensemble réalisables. Un exemple ? Le « Colin clito maillard », une version érotique du grand classique jeu de Colin-maillard : les yeux bandés et les mains liées dans le dos et à genoux, vous devez trouver votre compagne et plus particulièrement son clitoris !

120 Jeux érotiques interdits (ou presque)

Plus d’une centaine de jeux érotiques sont ici proposés par Marc Dannam. Ils flirtent avec les interdits tout en restant légaux, non dangereux, non violents et bien évidemment respectueux du consentement. Ils s’emparent de situations, rôles, fantasmes, (soi-disant) perversions, objets pour que l’amour à deux reste vivant. Il y en a pour tous les goûts et toutes les audaces.

Ainsi « la visite du musée » vous suggère de vous prendre en photo nu.e.s en adoptant la pose d’un tableau célèbre. Ou le « sumo-sodo » vous propose de jouer à vous battre nu.e.s ou en grandes culottes blanches sur votre lit. La victoire est accordée à celui.elle qui glisse son doigt lubrifié dans le fondement de l’autre. Ou le « funny talk » : une battle de mots où l’un et l’autre se lancent des mots d’amour crus, paillards et grossiers. Celui qui est à court d’idées a perdu.

Marc Dannan, éd. La Musardine, 210 p., 17 euros.

Bougie de massage pour parfaire le plaisir des caresses

L’amour se célèbre et ne s’exécute pas. Et les rituels participent à cette rencontre des cœurs et des corps. Ils peuvent commencer dès l’ouverture de la boîte de la bougie de massage Flickering touch tant elle est luxueuse. On ouvre et découvre une bougie et son couvercle doté d’un anneau coloré. On le soulève et allume la mèche qui va faire fondre la cire légèrement parfumée (36 heures de combustion). Celle – ci est faite de cire de soja naturelle, de beurre de karité et d’huile de noyaux d’abricot. Elle va transformer la cire en une huile de massage de luxe exquise. Elle n’est pas grasse mais pénétrante, offrant de douces caresses en même temps qu’une belle hydratation de la peau

Bougie Flickering Touch de Lelo Garantie d’1 an/garantie qualité de 10 ans 150g 29 euros www.lelo.com/fr/bougies-de-massage-flickering-touch

Sila pour jouir autrement

Sila de la marque Lelo appartient à la famille des sex-toys féminins qu’on appelle les « ventouses clitoridiennes » ou les « aspirateurs à clito » car ils stimulent cet organe féminin dans ses parties externes et internes et cela sans contact mais grâce à des ondes soniques. Toutes celles qui l’ont essayé savent combien ce type de sex-toy est efficace, offrant des jouissances aussi rapides que fortes. Dans cette famille, le Sila est particulier. Son design tout en rondeur déjà est élégant mais son fonctionnement est particulier. Il bénéficie d’une bouche plus large qui s’adapte bien à la morphologie féminine et de la technologie SenSonic qui stimule 75 % du clitoris.

Cependant Sila a choisi d’offrir les plaisirs dans la lenteur. Il privilégie la douceur pour vous conduire progressivement au sommet de l’extase et non en deux temps trois mouvements. Son but n’est pas de vous faire jouir en quelques secondes mais de vous apprendre ou réapprendre à prendre votre temps, savourer, lâcher prise. Il dispose en effet de vibrations en mode tout doux afin d’augmenter progressivement le plaisir. Si vous voulez profiter du moment, il suffit de ralentir la cadence. Sila suit le rythme de chacune pour vivre une spirale orgasmique.

Sila Silicone doux et lisse sans danger pour le corps. 100 % étanche Rechargeable par USB 8 modes de vibrations. Prix : 169 euros

www.lelo.com /fr/sila

Touch X pour se caresser et vibrer

Il se love parfaitement dans le creux de la main car il est fait de courbes diverses et variées. La forme de Touch X permet d’éveiller avec douceur toutes les zones érogènes du corps et pas seulement sexuelles. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, chez les femmes comme chez les hommes mais souvent elles sont oubliées et négligées. Il faut prendre le temps de partir à leur recherche. Et même si vous n’en trouvez pas directement, vous aurez reçu des caresses qui incitent au lâcher-prise et au bien-être car ce sex-toy se veut aussi instrument de massage. Quand vous ne montez pas au 7 e ciel, vous massez le corps entier de votre aimé.e, de la tête aux pieds. De quoi libérer les tensions corporelles.

Pratiquement, vous allumez ce sex-toy de We-Vibe qui offre 7 cycles de vibrations puissantes et profondes, des vagues, des pulsations, des battements de cœur… Vous pouvez également varier les niveaux d’intensité qui sont au nombre de 8. Et vous passez ce jouet doux et vibrant sur tout votre corps ou celui de votre partenaire. Touch X s’utilise aussi bien seul qu’à deux, dans un lit ou ailleurs et même dans un bain puisqu’il est étanche. Un joujou pour le plaisir érotique et la détente.

Touch X de We-Vibe Lavable, étanche Rechargeable en 90 minutes, cet appareil garantit jusqu’à deux heures de jeu. Verrouillage voyage Silencieux 99 euros

www.we-vibe.com/fr/touch-x#color=77

Pivot pour plaisirs amplifiés et partagés

Placer un anneau à la base du sexe offre de meilleures érections, plus durables et fermes, aidant ainsi les hommes souffrant de légers problèmes d’érection. Mais quand cet anneau se met à vibrer, il offre aux deux partenaires plus de sensations. La marque We-Vibe a ainsi créé Pivot, un anneau souple en silicone qui s’adapte au sexe masculin, l’enserre tout en vibrant, ce qui stimule en douceur mais avec vigueur le clitoris de la partenaire. Et sans les mains !

Du côté de la femme, le clito n’est pas le seul à profiter. Le vagin est aussi stimulé. Les 10 types de vibrations – basse, haute, vague, massage, pulsation… – se transmettent tout le long de la verge de l’homme, irradiant ainsi dans le corps de la femme lors de la pénétration.

Et puis vous pouvez aussi l’utiliser pour vous caresser. Vous le tenez au bout de vos doigts et le passez sur vos corps respectifs pour les faire vibrer.

Cet anneau est aussi connecté. Avec l’application gratuite We-Connect, vous pouvez jouer et partager le contrôle de Pivot n’importe où, créer vos propres vibrations et utiliser d’autres produits We-Vibe® pour jouer avec votre partenaire.

Pivot de We-Vibe Voyant indicateur de faible intensité Rechargeable : une seule charge vous offrira jusqu’à 2 heures de jeu. Connecté Lavable Prix : 109 euros https ://www.we-vibe.com/fr/pivot

Cadeau de retrouvailles

Pour les amoureux qui ne peuvent passer la Saint-Valentin ensemble en raison des mesures prises par le gouvernement à cause de la pandémie, We-Vibe leur offre une aide – la « Reunite Fee » – d’une valeur de 20 000 €. Cette aide peut être utilisée pour l’achat de billets d’avion ou de train, des frais d’hébergement ou d’autres besoins organisationnels permettant aux partenaires de se retrouver. Les couples peuvent tenter leur chance jusqu’au 14 février en s’inscrivant sur le site internet de We-Vibe.

Obii, aussi joli qu’efficace

Il ressemble à un petit oiseau et c’est d’ailleurs la société néerlandaise Biird qui a conçu Obii. Ce tout nouveau stimulateur clitoridien est tellement joli et épuré – et non suggestif – que posé sur sa base – l’oiseau sur son nid – il peut servir de lampe d’ambiance dans une chambre à coucher et briller doucement dans le noir pour vous relaxer et vous guider pendant vos moments de détente et de plaisirs. Il se couvre aussi d’une petite cloche afin de rester propre et irradier davantage.

Mais son design ne l’empêche pas d’être efficace et même doublement efficace. Via son ouverture circulaire, il offre en effet des pulsations sans contact qui aspirent le clitoris et stimulent toute sa partie interne, faisant jouir en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Mais ses capacités orgasmiques ne s’arrêtent pas là. Via ses rainures et vibrations, il peut aussi stimuler le gland du clito ou toute autre zone érogène.

C’est double plaisir avec Obii, des orgasmes mixtes grâce à cet oiseau rare dont le plumage est particulièrement rare, en silicone extrêmement doux et soyeux. Ce n’est pas pour rien que ce jouet a été primé d’un Red Dot Design, prix international attribué par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen à Essen, en Allemagne.