À la télé ce soir: «Girl» ou «Rimbaud, jeune et maudit»

« Girl » à 20h55 sur Arte Lara a 15 ans. Elle passe des auditions pour intégrer une des meilleures écoles de danse de Belgique pour réaliser son rêve : devenir danseuse étoilée. Née garçon, l’adolescente poursuit un traitement hormonal et est accompagnée psychologiquement. Son père la soutient aussi. Mais pour Lara, la transformation n’est pas assez rapide. Elle demande à être opérée pour que le changement de sexe soit total. En attendant, elle doit apprendre à cohabiter avec un corps qui n’est plus tout à fait le sien et qu’elle n’accepte pas.

« Rimbaud, jeune et maudit », à 20h50 sur France 5

Le documentaire aborde des thématiques fortes, parfois provocatrices, qui résonnent et permettent d’établir des ponts entre hier et aujourd’hui. Des films qui mêlent séquences étonnantes, archives inédites, images secrètes, et des entretiens drôles et éloquents grâce à la participation de Léa Salamé qui rencontre des grandes figures de notre époque. Enrichissant, provocant, éclairant, différent et toujours stupéfiant ! Arthur Rimbaud conteste tout : l’autorité, la bourgeoisie, l’hétérosexualité… Pourtant, 130 ans après sa mort, certains voudraient panthéoniser cette icône de la jeunesse et de la révolte.