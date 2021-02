Les romans d’Édouard Louis adaptés en série par James Ivory, le réalisateur de «Call Me by Your Name»

James Ivory, le réalisateur et scénariste du film oscarisé « Call Me by Your Name », est lancé dans un nouveau projet, celui de l’adaptation en série des deux romans marquants d’Édouard Louis : En finir avec Eddy Bellegueule et Qui a tué mon père. C’est Édouard Louis lui-même qui en a fait l’annonce sur Instagram ce mardi 2 février. La photo postée n’est autre que la première page du script où est écrit : « The End of Eddy – Written by James Ivory – Based on « Who killed my father » and « The End of Eddy » ». La légende de la photo du jeune écrivain de 28 ans fait part de son émotion de voir son travail repris par « le grand James Ivory ». Selon Allociné, cette annonce confirme l’information diffusée par Télérama en septembre dernier. Il était question à l’époque de voir la série diffusée sur Netlfix. Pourtant la plateforme de streaming n’a pas confirmé son implication.

Deux romans autobiographiques

Les deux romans qui ont servi de base à l’écriture de cette série, retracent l’enfance et l’adolescence d’Édouard Louis dans un petit village de Picardie. Entre le quotidien dur qu’a vécu son père, ouvrier du Nord et physiquement détruit par son travail, les politiques économiques menées à l’époque et un entourage parfois dur, Édouard Louis fraye son chemin douloureusement mais certainement.