À la télé ce soir: «Stars à nu» et «Les duos mythiques de la télévision»

« Les duos mythiques de la télévision », 21h05 sur France 3

Un voyage des années 60 à aujourd'hui, à la découverte des secrets de cette alchimie si particulière qui offre à deux talents de se compléter merveilleusement pour le bonheur des téléspectateurs. Les années 60 ont vu naître les duo de Léon Zitrone et Guy Lux, mais aussi Jacques Martin et Jean Yanne. Dans les années 70, les téléspectateurs ont découvert Pierre Desproges et Daniel Prévost, Thierry Le Luron et Pierre Desproges. Les années 80 furent celles d'Yves Mourousi et Marie-Laure Augry, Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze. Les années 90 ont vu l'éclosion d'Antoine de Caunes et José Garcia, Kad Merad et Olivier Baroux, Virginie Lemoine et Laurent Gerra, Thierry Ardisson et Laurent Baffie, Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’ombre de Staline », à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

Une vraie leçon d’histoire, avec cette évocation de la famine orchestrée par Staline en Ukraine qui, au début des années 30, fit probablement autant de victimes que l’Holocauste ! À l’époque, les faits ont été démentis par les journalistes occidentaux en place à Moscou, mais dénoncés par quelques courageux dont le Gallois Gareth Jones, le héros de ce biopic conçu comme un authentique thriller avec tout le poids d’une horreur indescriptible.

« L’âge de glace 4 : la dérive des continents », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

Ce qu’il y a de plaisant dans cette saga née voici tout juste dix ans, c’est le parfait équilibre entre ce qui est logiquement attendu et les surprises que nous réservent les auteurs à chaque épisode. Après le monde parallèle des dinosaures, voici celui des océans et de tous ses dangers avec en tête un bateau de pirates dont le capitaine est un gorille bête et méchant. Action, humour et dérision : on ne s’ennuie pas !

« Le plus grand cirque du monde », à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

John Wayne en personne imposa Rita Hayworth, déjà meurtrie par la maladie d’Alzheimer et l’alcool, alors que la production avait choisi l’Allemande Lili Palmer. D’où une touche d’émotion inattendue dans une réalisation conventionnelle d’abord envisagée pour Frank Capra qui avait mis fin à sa carrière.

« Mon ket », à 20h50 sur La Une - Deux étoiles

Pour sa première réalisation en long métrage, notre « François l’Embrouille » a ressorti sa caméra cachée et le style

iconoclaste qui a bâti son label. Coécrit avec Benoît Mariage, ce « cavale movie » est inégal et – totalement ! – irrévérencieux, parfois de – très – mauvais goût aussi, mais souvent très drôle.

« Paranormal Activity », à 22h30 sur Tipik - Deux étoiles

Avec son budget inférieur à 15.000 dollars et des recettes mondiales frôlant les 200… millions, cet ersatz de « Blair Witch Project » en huis clos est sans aucun doute l’un des films les plus rentables de toute l’histoire de la production californienne !