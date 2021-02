Le «chaman» du Capitole ne veut manger que du bio en prison: «Il a perdu 10 kilos»

Il y a un mois, il était l’une des principales figures de proue du mouvement pro-Trump qui a envahi le Capitole de Washington. Avec son couvre-chef à cornes, personne ne pouvait le rater. Aujourd’hui en prison, Jake Angeli (Jacob Chansley de son vrai nom) est mal en point. Non seulement il en veut à l’ancien président, mais le voilà aussi sous-alimenté. En cause : il refuse de manger la nourriture non bio servie en prison. L’affaire est tellement grave qu’il a perdu 10 kilos depuis sa mise en détention selon son avocat, forçant la justice à réagir.

« Si je dois passer une semaine sans nourriture ou plus longtemps, qu’il en soit ainsi »

Le cœur du problème réside dans le « système de croyances et de son mode de vie chamaniques » de Jake Angeli, comme l’explique l’avocat. Selon lui, manger des aliments pouvant contenir des « produits chimiques non naturels » mènerait chez lui à « des réactions systémiques qui ne sont pas simplement inconfortables, mais débilitantes et qui provoqueraient notamment une déshydratation ».