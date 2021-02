«Monarchie»: la série à la «The Crown» sur la famille royale suédoise

Le programme n’est encore qu’à ses balbutiements mais il s’annonce déjà comme le « The Crown » à la suédoise. Récemment, la chaîne TV4 et la plateforme de streaming C More se sont coalisées pour créer une nouvelle série provisoirement dénommée « Monarchie ». Les premiers détails du scénario et du contenu du feuilleton viennent d’être révélés et la comparaison avec la série britannique de Netflix est inévitable.

Sans père, une mère décédée trop tôt, et une accession rapide au trône

Pour l’instant, la première saison est encore en cours de réalisation. Elle sera composée de six épisodes et sera centrée sur la vie du roi Carl XVI Gustaf, aujourd’hui âgé de 74 ans, ainsi que celle de ses proches. Interrogée par l’AFP sur la ressemblance avec « The Crown », la productrice Anna Wallmark Avelin a estimé que la série britannique est « formidable », « mais notre famille royale est différente », a-t-elle fait valoir.