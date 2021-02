Un cabinet d’avocats américain offre un divorce gratuit à l’occasion de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche à grands pas, et pour la plupart des couples, elle représente l’occasion de fêter les jours, les mois ou les années passés ensemble. Mais si pour certains, la Saint-Valentin n’était pas du tout synonyme de bonheur et de réjouissance ? Et si le 14 février était l’occasion de justement clore une relation ?

Eh bien c’est l’idée des avocats de Power Law Firm, un cabinet situé à Crossville dans le Tennessee aux États-Unis, rapporte CNN. Le groupe a décidé d’offrir une procédure de divorce à un couple qui n’a pas les moyens de se la payer. « Il y a beaucoup de gens qui restent mariés juste parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de divorcer. Cela coûte très cher. Habituellement, ça commence à partir de 1.150 dollars (950 euros environ, ndlr), et tout le monde n’a pas cet argent pour déposer la demande », a expliqué l’assistant juridique de Power Law Firm, Timothy Sexton. Selon lui, il existe un tas de couples dans le cas, encore plus à cause de la pandémie de coronavirus par exemple : « Après avoir enduré la pandémie de coronavirus, les confinements, une nation divisée pendant la saison électorale, etc., certaines personnes ont peut-être atteint leur point de rupture et ont besoin d’une issue, c’est pourquoi nous leur offrons la possibilité d’avancer dans leur vie ».

L’idée a visiblement déjà séduit plusieurs personnes, qui ont dû envoyer un mail au cabinet d’avocats afin de détailler pourquoi ils souhaitaient mettre un terme à leur mariage. Les avocats sélectionneront alors un couple à qui il offrira entièrement le divorce, des services juridiques aux frais de tribunal. Évidemment, les deux membres du couple doivent être d’accord de divorcer pour participer au « concours ».