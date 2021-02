Accompagné à la guitare, ce perroquet se met à chanter sur un tube des Foo Fighters (vidéo)

Après Chico le perroquet qui chante du Beyoncé, voilà un autre oiseau au talent indéniable ! Certainement habitué d’entendre le titre « Everlong » du groupe américain de rock Foo Fighters, cet Amazone est semble-t-il devenu fan. Si bien que quand son propriétaire, habitant en Floride aux États-Unis, s’est mis à jouer le morceau à la guitare, ce perroquet s’est mis à chanter.

Sur le rythme de la musique, l’oiseau a commencé à produire des sons et des notes parfois aiguës, sous les yeux rieurs de son propriétaire. Installé sur son perchoir, on dirait même qu’il danse, tournant en rond et faisant aller sa tête de haut en bas. Une performance originale repérée par la chaîne Youtube ViralVideoUK et à découvrir ci-dessous.