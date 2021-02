À Lyon, le ciel est étrangement jaune ce samedi: voici pourquoi (photos)

Jaune, ocre et même légèrement orangé, le ciel à Lyon est d’une beauté surprenante depuis presque 24h. Ces couleurs inhabituelles, immortalisées en photo et vidéo par de nombreux habitants, sont en réalité causées par un phénomène météorologique particulier.

« Il s’explique par la présence d’un système de basse pression entre l’Espagne et le Maroc et un puissant flux de sud qui soulèvera le sable du Sahara… », a détaillé jeudi le météorologue Romain Weber à Actu Lyon. Et c’est donc ce qui est en cours depuis vendredi, et qui s’observe encore plus ce samedi, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus et ci-dessous.