Jennifer Lawrence blessée à l’œil par un éclat de verre lors d’un tournage

Alors qu’elle enregistre le film « Don’t Look Up » à Boston, avec Timothée Chalamet notamment, Jennifer Lawrence a été victime d’un accident. Selon TMZ, l’équipe du film était en train de tourner la scène finale en pleine nuit, lorsqu’une explosion, prévue dans le scénario, s’est mal passée.

« Don’t Look Up », dont la sortie est prévue en 2021, rassemble un impressionnant casting. Outre Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet, sont à l’affiche Leonardo DiCaprio, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Matthew Perry, Tomer Sisley ainsi que les chanteurs Ariana Grande et Kid Cudi.