Christopher Plummer, de «La mélodie du bonheur» à la consécration tardive

C’est en 1965 qu’il incarne le baron Von Trapp, un veuf autrichien père de 7 enfants qui reprend goût à la vie grâce à la nouvelle gouvernante, la malicieuse Julie Andrews. Comédie musicale couronnée par cinq Oscars et deux Golden Globes, «La mélodie du bonheur» devient alors l’un des films les plus populaires au monde. Un rôle «rose guimauve», osera lâcher Plummer un demi-siècle plus tard, admettant avoir peu de sympathie pour ce personnage compassé qui l’a toutefois propulsé sur le devant de la scène.

Elevé à Montréal, Christopher Plummer avait entamé sa carrière à la fois en anglais et en français. L’acteur aura joué dans plus d’une centaine de films aussi variés que «L’armée des 12 singes» de Terry Gilliam, «Malcom X» de Spike Lee ou encore «Star Trek 6: Terre inconnue». Mais ce n’est qu’à 82 ans qu’il accède au graal: en 2012, il remporte l’Oscar du meilleur second rôle et un Golden Globe pour son interprétation sobre et émouvante d’un vieil homme assumant son homosexualité après la mort de sa femme dans «Beginners» de Nicholas Meyer. Il reste à ce jour le plus vieux lauréat d’un Oscar.