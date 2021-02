À la télé ce soir: «Tarzan» ou «Nos batailles» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Green Book : sur les routes du Sud (1re TV) », à 21H05 sur FRANCE 2 – quatre étoiles

de Peter Farrelly (2018)

Sorte de « Driving Miss Daisy » à l’envers, ce road movie évoquant tout autant « Dans la chaleur de la nuit » est aussi cocasse qu’émouvant, et sans la moindre fausse note ! En effet, il rappelle aussi que Don Shirley fut un virtuose hors pair. Un rôle qui a valu à Mahershala Ali (« House of Cards ») l’Oscar du meilleur second rôle, alors que son compère Viggo Mortensen a dû se contenter d’une nomination. Le troisième Oscar a été partagé par les scénaristes, dont le propre fils du… véritable chauffeur.

« Mad Max II », à 20H10 sur TIPIK – trois étoiles

de George Miller (1981)

Sous-intitulé « Le défi » et Grand Prix du Festival d’Avoriaz, cette première suite du génial « pilote » fauché de 1979 conserve son fidèle héros sous les traits de Mel Gibson et la BO de Brian May, l’homonyme du guitariste de Queen. L’effet de surprise a disparu et le décor est moins austère. Normal, vu le budget multiplié par dix. Le succès imposa une prolongation en 1985, « Au-delà du dôme du tonnerre »…

« La Bataille des Ardennes », à 20H55 sur ARTE – trois étoiles

de Ken Annakin (1965)

Certains décors empruntés à la Sierra de Madrid frisent le ridicule et les blindés allemands ont été tout droit sortis des vieux stocks de l’US Army… Et pourtant, cette superproduction réalisée par l’auteur des scènes britanniques du « Jour le plus long » et des « Merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines » affiche un panache, une intensité et un suspense final à la hauteur de son fabuleux casting. En fin de compte, un grand classique pour relater le dernier sursaut nazi du conflit.

« Tu veux ou tu veux pas », à 20H45 sur RTL-TVI – deux étoiles

de Tonie Marshall (2014)

Quand une quasi-nympho et un dragueur invétéré jouent à cache-cache, cela donne une comédie certes convenue à l’extrême mais jouissive sachant que ce sont Sophie Marceau et Patrick Bruel qui s’y collent. En particulier, la désormais quinqua n’est pas avare en matière de générosité, ce qui ne gâche vraiment rien, tout comme les apparitions de Sylvie Vartan en jeune… septuagénaire toujours conquérante.