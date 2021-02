À la télé ce soir: un «Cauchemar en cuisine» inédit et «Tout là-haut»

Pour le seconder et l'aider à sauver un nouveau restaurant, Philippe Etchebest a fait appel à Mallory Gabsi, jeune candidat talentueux de Top Chef, saison 11. C'est à Epoye, dans la Marne, que Johan a fait appel au chef Etchebest pour venir en aide au restaurant de son père Jean-Jacques, qui a repris cet établissement après une longue carrière dans la restauration collective. Depuis deux ans, le chiffre d'affaires ne fait que baisser et les dettes s'accumulent. Accueil en jogging, produits surgelés, tension latente entre le père et son fils, Philippe Etchebest va devoir donner beaucoup d'énergie pour que Jean-Jacques et Johan ouvrent les yeux et affrontent leurs problèmes, afin d'éviter que leur restaurant ne ferme et que leur famille n'explose.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les raisins de la colère », à 22h45 sur Arte - Quatre étoiles

De ce côté-ci de l’Atlantique, il fallut attendre la fin de l’année 1947 pour découvrir cette formidable adaptation du roman de John Steinbeck évoquant la misère des victimes rurales de la Grande Crise de la décennie précédente, qui valut l’Oscar au célèbre réalisateur de westerns, et à Henry Fonda sa… première nomination.

« Seul contre tous », à 22h25 sur La Une - Trois étoiles

L’auteur du méconnu « Parkland » et scénariste de « Secret d’État » s’affirme désormais comme un vrai spécialiste du cinéma dénonciateur. Il s’attaque cette fois à l’une des plus grandes institutions chères à l’Oncle Sam sans la moindre concession avec ce… « Concussion » en V.O. aussi passionnant que révélateur. La vérité n’est là vraiment pas bonne à voir et Will Smith s’y emploie avec un charisme exemplaire.

« Battleship », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Tirée d’un jeu vidéo à succès et mise en scène par le réalisateur de « Hancock », cette grosse production à effets spéciaux est un « mix » aussi ludique qu’incongru de plusieurs blockbusters de styles aussi différents que « Pearl Harbor », « Nimitz, retour vers l’enfer », « Independence Day », et pourquoi pas aussi « Godzilla » ! On n’y croit évidemment pas un instant, car c’est le second degré omniprésent dans chaque scène qui prédomine manifestement.

« La meilleure façon de marcher », à 20h50 sur France 5 - Deux étoiles

L’ouvrage qui révéla le futur auteur de « Garde à vue » et de « Un secret » surprend toujours par son style très audacieux pour l’époque dans l’évocation des rapports humains sous ses travers les moins orthodoxes. Immonde, Patrick Dewaere s’y révèle sous un autre jour.

« Le cas du docteur Laurent », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

Que voilà un vibrant plaidoyer contre ceux qui, de tout temps, se sont opposés aux progrès de la médecine. Très daté noir et blanc de la décennie, l’ouvrage mérite indiscutablement l’exhumation pour l’éternel charisme de Jean Gabin et le charme de la Clodoaldienne Nicole Courcel, actrice injustement oubliée.