Denis Brogniart court pour la recherche sur le cancer et fait un hommage à Bertrand-Kamal (photos)

Ce samedi, le ciel était nuageux et la pluie s’abattait sur la capitale française. Qu’importe, Denis Brogniart a malgré tout enfilé ses chaussures et s’est fixé un défi pour la journée : courir avec des candidats de Koh-Lanta dans le centre de Paris. Un défi destiné à soutenir la fondation Arc qui soutient la recherche sur le cancer. Et pour cela, le présentateur n’a pas fait dans la demi-mesure !

« Pour toi mon Beka »

C’est donc près de 42 km, soit un marathon, qu’a réalisé le petit groupe samedi en passant à côté de la Tour Eiffel, du Louvre, de l’Arc de Triomphe et de Notre-Dame. Parmi eux, on trouve par exemple Claude, candidat emblématique de Koh-Lanta. Denis Brogniart, de son côté, s’est arrêté à 27 km, ce qui n’a pas manqué d’impressionner les autres participants, tous sportifs.

Aller jusqu’au bout du défi était néanmoins important pour la majorité du groupe. Le but en effet était non seulement de faire un équivalent du marathon, mais aussi de représenter sur une carte, grâce à la géolocalisation, les lettres B et K. Une belle façon de rendre hommage à Bertrand-Kamal, candidat de Koh-Lanta décédé d’un cancer du pancréas en 2020. L’image de ce dernier figurait même sur le t-shirt de Denis Brogniart pendant la course. « Pour toi mon Beka, mon ami, pour toujours dans nos cœurs. Belle course en ta mémoire aujourd’hui avec la famille Koh-Lanta ! Et tes parents Annick et Samir et la Fondation Arc pour la recherche contre le cancer », écrit l’animateur sur Instagram.