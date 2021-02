Richard Berry est-il coupable de tous les maux – gravissimes – dont l’accable sa fille Coline ? Au final, les témoignages et affirmations contradictoires des uns et des autres laissent sceptique. La justice se prononcera. Mais quoi qu’il arrive, l’acteur vit un enfer. Et même si les enquêtes menées devaient l’innocenter, cette épouvantable séquence laissera des traces dans la vie et la carrière du septuagénaire. Ce scandale surgit dans la foulée de la publication du livre de Camille Kouchner clouant Olivier Duhamel, son ex-beau-père, au pilori. Dans ce cas, les choses semblent claires...