TF1 a dévoilé les premières images de la prochaine saison de «Koh-Lanta» (vidéo)

La vingt-deuxième saison de « Koh-Lanta » sera diffusée sur TF1 au printemps prochain. Le tournage s’est déroulé à l’automne dernier durant la pandémie, sur les îles de Taha’a et de Raiatea, en Polynésie française, après plusieurs années aux Fidji. Les téléspectateurs découvriront ainsi une destination inédite et une édition elle aussi chamboulée par le coronavirus. « ‘Koh-Lanta’ est dans la boite. Nous avons vécu une expérience unique avec la population du pays. Merci à tous d’avoir pu rendre ce rêve fou de tourner en plein Covid possible », avait déclaré la productrice Alexia Laroche-Joubert au mois de novembre.

C’est sur Twitter ce dimanche 7 février que TF1 a publié une courte bande-annonce de la prochaine saison de « Koh-Lanta ». On y découvre notamment, grâce à des images filmées par un drone, une vingtaine de pirogues voguant sur l’eau. Des images de la compétition se succèdent ensuite, sans dévoiler l’identité des aventuriers. Pour cette nouvelle édition, 20 candidats seront ainsi de ma partie, rapporte Le Figaro. Après des saisons à trois et quatre équipes au départ, l’aventure débutera-elle à deux équipes de dix aventuriers ?

« ‘Koh-Lanta’ est de retour pour une aventure jamais vue, prochainement sur TF1 », déclare simplement une voix off à la fin. Un nouveau tournage aura lieu prochainement en Polynésie pour les 20 ans du jeu. Cette saison all stars devrait être diffusée en fin d’année.