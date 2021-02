Blessé par les commentaires visant son absence de la course en hommage à Bertrand-Kamal, Loïc (Koh-Lanta) répond

Ce samedi 6 février, des anciens candidats de « Koh-Lanta » se sont retrouvés pour courir, en compagnie de Denis Brogniart, pour sensibiliser à la recherche contre le cancer. En tout, les sportifs ont parcouru 42 kilomètres, en vue de récolter des fonds pour la recherche.

Le parcours n’avait pas été choisi au hasard puisque le but était également de tracer les lettres BK dans les rues de Paris grâce à la géolocalisation, pour rendre hommage à Bertrand-Kamal. L’aventurier solaire de la dernière édition de « Koh-Lanta » avait succombé peu de temps après le tournage à un cancer du pancréas foudroyant. Plus de 11000 euros ont ainsi pu être récoltés au terme de la course, a annoncé sur Twitter Denis Brogniart.

Aux côtés de l’animateur, Claude, Coumba, Mathieu, Alix et Dorian ont participé à l’événement. L’absence de Loïc, autre candidat emblématique de la derrière saison et proche de Bertrand-Kamal, a par contre été pointée du doigt. Il a également été la cible de nombreuses critiques virulentes.