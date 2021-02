Mort d’un héros

Qui sont les héros d’aujourd’hui ? Certainement ceux qui luttent aux avant-postes contre le Covid ! C’est souvent la marque des héros : servir une cause et être emporté ensuite par le mal contre lequel on s’était levé. Le « capitaine Tom Moore » – fait colonel depuis – est mort la semaine dernière à l’âge de 100 ans, après avoir été hospitalisé pour une pneumonie – qui l’a empêché d’être vacciné – et, malheureusement, contaminé aussi par le coronavirus. Ce vétéran de...