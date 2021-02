Au Luxembourg, le couple grand-ducal fête ses 40 ans de mariage

Le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg fêtent leurs 40 ans de mariage le 14 février. Un long voyage semé d’embûches et de polémiques.

Pour célébrer leur amour fort et véritable, Henri et Maria Teresa ont choisi de se marier le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1981. Le fait est qu’ils se sont battus comme des lions pour pouvoir vivre leur amour. Pour les beaux yeux de sa jolie Cubaine, Henri de Luxembourg a failli tout envoyer balader. Il était même prêt à renoncer à l’écharpe grand-ducale de l’un des États les plus petits du monde mais au… PIB par habitant le plus grand du monde (125.000 $/hab. En comparaison, la Belgique est 17e avec 41.500 $/hab) !...