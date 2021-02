Elle se coiffe avec de la colle extra forte, Internet lui vient en aide

Résidente de Louisiane, Tessica Brown a posté, en fin de semaine dernière, une vidéo sur le réseau social TikTok expliquant qu’étant à cours de son gel pour cheveux habituel, elle avait utilisé de la colle extra forte comme substitut, sous forme de spray. « Mauvaise, mauvaise, mauvaise idée », s’est lamentée la quadragénaire noire aux cheveux plaqués sur le crâne, au bord des larmes. « Mes cheveux sont comme ça depuis un mois. Ce n’est pas mon choix. »

Cette colle chimique, qui contient notamment de l’acétone et du propane, ne doit normalement pas entrer en contact avec la peau, selon la fiche produit, car elle peut provoquer de graves irritations. Durant les jours qui ont suivi, Tessica Brown a essayé divers produits et lotions, parmi lesquels de l’huile de noix de coco, sans succès, tandis que des internautes lui proposaient mille et une solutions.