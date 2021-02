Michelle Obama annonce le lancement prochain de sa nouvelle émission destinée aux enfants sur Netflix

En 2018, Netflix avait fait savoir que Barack et Michelle Obama avaient signé un contrat de plusieurs années en vue de produire des documentaires, films et séries pour la plateforme de streaming. « Barack et moi avons toujours eu foi en la puissance du récit pour nous inspirer, nous faire réfléchir différemment sur le monde qui nous entoure et nous aider à ouvrir aux autres nos esprits et nos cœurs », avait déclaré l’ancienne First Lady à ce moment.

Après avoir produit ensemble les documentaires « Devenir », basé sur la livre de Michelle Obama, « American Factory » et « Crip Camp : La révolution des éclopés », la femme de l’ancien Président des États-Unis a annoncé une nouvelle collaboration avec Netflix. Elle a en effet révélé ce mardi 9 février qu’une nouvelle émission pour enfants serait diffusée prochainement, rapporte BFM TV.

Intitulé « Waffles + Mochi » (« Gaufres + Mochi »), le programme évoquera les aventures de deux marionnettes qui ont envie d’apprendre à cuisiner de la nourriture saine, en compagnie de Michelle Obama et d’un panier magique. L’émission a été imaginée en partenariat avec l’association « Partnership for a Healthier America ». Cette dernière incite les familles américaines à cuisiner elles-mêmes avec des produits équilibrés et sains.