Kawasaki Versys 1000 SE: une surcouche d’onctuosité (vidéo)

La gamme des « Adventure Tourer » de Kawasaki est désormais composée de deux modèles : les Versys 1000 S et SE. Par rapport au modèle Versys 1000 de 2020, la Versys 1000 S monte en catégorie. Désormais, celle-ci s’équipe, de série, des modes de conduite, d’un éclairage 100 % leds, en ce compris les phares de virage, d’un quickshifter up & down, d’un écran TFT couleur avec connexion smartphone par Bluetooth ainsi que l’application Rideology, d’une bulle plus large, de poignées chauffantes, de protège-mains, d’une prise 12 volts et de la peinture High...