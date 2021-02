Le canicross où l’union sacrée entre le joggeur et le chien

Booba, c’est 37 kilos de muscles à la dernière pesée. Mardi soir, il pleuvine sur Wemmel. La température tutoie le zéro. Qu’importe, l’American Staff est bien décidé à détaler, même si la boue tente parfois de freiner ses ardeurs. Derrière lui, Nathalie n’a qu’à suivre la cadence. Pour cet entraînement de canicross, la responsable du club « Six Legs Running », situé en banlieue bruxelloise, a réuni trois autres habituées. Ces femmes sont équipées d’un baudrier serré aux hanches et relié à leur chien par une ligne de trait. Dans le milieu, on ne badine pas avec le matériel, sous...