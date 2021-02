Tollé en Espagne: la télévision publique «offense» la famille royale

Lorsque ce bandeau a été diffusé, la TVE abordait alors le cas du départ de l’héritière du trône, âgée de 15 ans, qui partira l’année prochaine suivre le reste de sa scolarité au Pays de Galles. Manifestement, pour celui ou celle qui a écrit le bandeau, cela a fait penser à l’exil de Juan Carlos pour Abou Dhabi, après une série d’affaires judiciaires et des accusations de corruption. Autrement dit, la famille royale espagnole semble de plus en plus déserter les palais de Madrid.

Aujourd’hui, cette polémique sur Leonor et Juan Carlos a pris une dimension beaucoup plus large. La droite a ainsi accusé la TVE, et plus largement le groupe audiovisuel public RTVE qui possède aussi la radio RNE, d’être soumise au gouvernement de gauche de Pedro Sánchez. Il faut préciser qu’en Espagne, la droite est très attachée à la figure du roi. Cela est moins le cas des socialistes, parmi lesquels le souvenir de la répression des républicains espagnols pendant la guerre civile est encore vif. Cela est encore plus vrai pour le parti Podemos, situé encore plus à gauche, lui aussi au pouvoir, qui a d’ailleurs commenté l’affaire sur Twitter : « Le bandeau de TVE ne devrait pas déranger les royalistes qui pensent que Juan Carlos est innocent et est parti d'Espagne pour changer d'air. S'il les dérange, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'effectivement, Juan Carlos est corrompu ».