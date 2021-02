L’exposition se tient au Palais 2 du Heysel à Bruxelles et offre l’occasion de se comparer aux grands d’il y a plus de 65 millions d’années. Soir mag vous propose d’autres idées de sorties pour les enfants cette semaine.

1. Les dinos ont débarqué à Bruxelles

C’est l’attraction autorisée des vacances : les dinosaures géants ont débarqué au Palais 2 du Heysel ! Ils y resteront jusqu’aux vacances de Pâques comprises. L’expo propose un parcours intérieur de 45 minutes sur un plateau de plus de 5.000 m2, à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures qui peuplaient la Terre il y a plus de 65 millions d’années. Laissez-vous impressionner par la taille et les rugissements du tricératops, du...