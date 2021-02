Chasseurs de microbes (2)

Le jour de gloire de Leeuwenhoek était enfin arrivé ! Ce portier de Delft avait surpris et épié un monde invisible et fantastique d’êtres minuscules vivant, combattant, mourant, et dont, depuis la création, l’homme ignorait l’existence. Ces êtres minuscules possédaient le pouvoir de ravager et d’annihiler des races entières d’hommes dix millions de fois plus grands qu’eux. Ils étaient plus redoutables que les dragons crachant des flammes ou les monstres à tête d’hydre. C’étaient des assassins rapides et silencieux qui tuaient les bébés dans leurs moelleux berceaux et les rois dans...