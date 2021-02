L’histoire de ce que mangeait Marie-Antoinette

On a souvent dit de la reine Marie-Antoinette qu’elle picorait pendant les repas et on retient de « l’Autrichienne » qu’elle conseilla au peuple privé de pain de manger des brioches, une phrase reprise par Jean-Jacques Rousseau et qu’elle n’a pourtant jamais prononcée ! Quoi qu’il en soit, que mangeait donc l’épouse du roi Louis XVI ?

Elle « picorait » en effet lors des dîners officiels. Et pour cause, les banquets et autres repas d’apparat restaient avant tout ce qu’on appellerait aujourd’hui des activités de...