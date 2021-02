Les célébrités se pressent à l’exposition Dino World pour soutenir Brussels Expo

Il y avait du beau monde ce mercredi sur le plateau du Heysel ! Pour la première fois en onze mois, plusieurs célébrités se sont rendues à l’expo Dino World, malgré le froid. Le but : retrouver un peu d’animation à Brussels Expo, qui a perdu près de 50 millions d’euros à cause de la crise. Un moment de détente donc mais dans le plus strict respect des règles sanitaires.

Redonner vie au Heysel

Ce ne sont donc pas moins d’une dizaine de personnalités qui se sont rendues au Heysel hier. Parmi celles-ci, la RTBF était bien représentée avec Joëlle Scoriels, le couple Élodie de Sélys et Benjamin Deceuninck, François Heureux, Sara de Paduwa et Fanny Gillard. La radio était aussi de la partie avec Cyril & Audrey de NRJ et Vivacité, ainsi que Brice Depasse et Bruno Fernandez de Nostaglie. Ils ont tous pris la pose devant les dinosaures, en ne retirant leurs masques qu’à ce moment très précis.

Comme tous les autres visiteurs, ils ont pu profiter de l’exposition en s’inscrivant dans les différentes tranches d’une demi-heure. Les quotas prévus les ont donc amenés à ne pas arriver au même moment mais plutôt tout au long de l’après-midi. Brussels Expo met d’ailleurs un point d’honneur à préciser au public que l’événement est « Covid Safe ». Un détail important puisqu’il est capital d’attirer les visiteurs, déjà limités en nombre par la règlementation sanitaire. Si l’exposition n’arrive pas à mobiliser, ce serait un nouveau coup dur pour le site qui a fortement souffert depuis un an, même s’il n’y a pas eu de suppression d’emploi.