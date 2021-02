Surfons tranquille: Le Safer Internet Day ou les bons conseils à la jeune génération

Ce mardi est la Journée pour un internet plus sûr. L’occasion de rappeler l’existence de la plateforme CyberSquad.

Vous le constatez certainement, l’hyperconnexion est devenue une réalité quotidienne. Cette présence en ligne, qui permet un partage important d’images et d’informations personnelles, a aussi pour conséquence que de nombreux utilisateurs sont victimes de commentaires, de moqueries qui aboutissent au harcèlement. Ces situations ne cessent d’augmenter, que ce soit en Belgique mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Et vous l’avez peut-être déjà lu ou entendu, en Fédération Wallonie-Bruxelles, un élève sur trois se dit victime de cette situation. L’occasion, cette semaine, de vous...