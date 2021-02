«Je te promets» déprogrammé de RTL-TVI après un flop d’audiences

C’est une déception pour RTL-TVI qui n’arrive pas à mobiliser le public avec la diffusion du remake de « This is us ». Seulement 140.000 personnes regardent en moyenne « Je te promets » sur la chaîne privée. Un crash tel que cette dernière a dû réagir en déprogrammant la série.

Astérix à la rescousse !

« Je te promets » vendait pourtant du rêve. Sur TF1, les meubles sont sauvés. Les deux premières soirées sont systématiquement arrivées en tête des audiences, malgré une chute de 5 à 4 millions de téléspectateurs entre les deux. Mais du côté de RTL-TVI, le compte n’y est pas ! Un chiffre pour donner une idée de la perte pour la chaîne : en diffusant des séries américaines, ce sont près de 300.000 téléspectateurs qui se branchent sur ce canal. Ici, c’est moitié moins, même si les vues sur le site de RTL-Play sont nombreuses (près de 250.000).

Pour arrêter l’hémorragie, la décision a donc été de continuer la série mais sur Plug RTL. RTL-TVI ne veut plus se permettre de faire une troisième soirée pauvre en audiences. A la place, la chaîne mère diffusera successivement « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » le 24 février et « Astérix aux Jeux Olympiques » le 3 mars. Avec ces valeurs sûres, RTL-TVI peut espérer respirer un peu plus.