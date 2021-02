À la télé ce soir: «Les Victoires de la musique» et «Stars à nu»

Cette 36e édition de la cérémonie des Victoires de la Musique rend hommage à la musique, au spectacle vivant, à la culture pour faire de cet événement unique « la scène des artistes en live et en direct ». Pour soutenir celles et ceux qui depuis tant d'années font rêver, vibrer et partagent tant d'émotions sur scène, les Victoires de la Musique se veulent un symbole d'espoir et de joie.

Après le succès de la première édition de « Stars à nu » Alessandra Sublet et Chris Marques ont réuni une nouvelle équipe féminine, qui se mobilisent pour la recherche contre le cancer du sein, et les autres cancers gynécologiques. Cette année Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme qui ont accepté de participer à cette aventure humaine.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Torpilles sous l’Atlantique », à 13h35 sur Arte - Quatre étoiles

Le duel impitoyable et palpitant, d’un bout à l’autre, entre le destroyer US commandé par Robert Mitchum et le U-Boot dirigé par Curd Jürgens. C’est en Technicolor et ça se termine par une belle et inattendue leçon d’humanité. À revoir sans l’ombre d’une hésitation.

« Happy Feet », à 21h05 sur France 4 - Trois étoiles

Clovis Cornillac, Anthony Kavanagh, Kad Merad, Marion Cotillard et même Sophie Marceau alimentent la V.F. de cet excellent film d’animation dû à l’éclectique auteur des « Mad Max » et « Babe ». Vu le succès, il y aura une suite à succès en 2011. Ensuite, ce sont les « Pingouins de Madagascar » qui ont pris le relais…

« Moi, belle et jolie », à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

Peut-on être sûre de soi et entreprenante en dépit d’un surpoids évident ? Confrontée aux Michelle Williams, Lauren Hutton –laquelle du haut de ses 73 ans a parfaitement gardé sa ligne–, Emily Ratajkowski et autre Naomi Campbell aux courbes plus… modestes, la toujours dynamique et bientôt quadragénaire Amy Schumer pèse littéralement de sa personne pour le démontrer dans cette comédie parfois plus amère que douce mais jamais à court de rythme. Avant tout, une ode à la vie et contre les clichés imposés par les standards de la mode, avec une amusante référence à… « Chantons sous la pluie ».

« L’île de Nim », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Abigail Breslin, la jeune héroïne de « Little Miss Sunshine », est aussi celle de ce gentil et naïf film d’aventure pour jeune public relevé par la présence de Jodie Foster, et au moins marqué par une séquence d’anthologie où des vilains touristes se font bombarder par des lézards… catapultés.

« Ivresse et conséquences », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Connue en tant que Nicky Parsons dans la quadrilogie « Jason Bourne », la blonde Julia Stiles joue la briseuse involontaire de futur ménage dans cette comédie sentimentale gentillette et, à vrai dire, déjà miraculeusement tirée des oubliettes.