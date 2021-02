Tenir ses promesses - Trois étoiles

La bonne occasion pour apprendre à connaître le nouveau président des États-Unis ! Dans « Tenir ses promesses », Joe Biden raconte sa vie politique à partir de sa première élection comme sénateur à l’âge de 29 ans mais également sa vie privée parsemée de drames, la perte de sa première épouse et de leur fille, une double rupture d’anévrisme… Les combats d’un homme de conviction et de courage dont le récit s’achève lorsqu’il décide de se lancer à la course à...