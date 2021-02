Les enfants cachés de la Seconde Guerre mondiale livrent leur témoignage (1)

Retour sur le destin de ces filles et garçons juifs qui échappèrent à l’extermination. Ils témoignent.

Si les figures du rescapé des camps et celle du résistant ont été relativement vite reconnues au sortir de la Seconde Guerre mondiale, celle de l’enfant caché ne l’a été qu’un demi-siècle plus tard. Retour sur le destin de ces enfants juifs qui échappèrent à l’extermination, mais à quel prix ? Quatre d’entre eux témoignent cette semaine et la semaine prochaine dans « Soir mag ».

Au début des années 1940, quelque 13.100 enfants juifs de moins de 15 ans vivent en Belgique. Parmi eux, 4.364 seront déportés de la caserne Dossin à Malines...