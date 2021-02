Thierry Beccaro animateur d’une nouvelle émission… sur Twitch

Après presque trois décennies à la tête de « Motus », une page se tourne pour Thierry Beccaro. S’il dit aimer la perspective de passer sur TF1, ce n’est pas là que le public va le retrouver dans un premier temps. En attendant d’avoir plus de perspectives, l’animateur s’est vu en effet confier les rênes d’une nouvelle émission sur le service de streaming en ligne Twitch. Il précise au Parisien que cela devrait commencer dès le 26 février, tout en donnant quelques détails à ce propos.

« Si notre émission peut faire du bien, ce serait déjà formidable »

Ce nouveau programme se dénommera « De tout et de rien » et sera diffusé tous les vendredis à 19 heures. L’objectif est en accord avec le public de Twitch, qui est en bonne partie composé d’amateurs de jeux-vidéo, puisqu’il sera question de dialoguer avec les jeunes pour parler de leurs difficultés à l’heure du coronavirus. Pour cela, il sera secondé par le journaliste belge David Barbet, chroniqueur sur Vivacité et animateur pour Télépro.

« C'est lui qui est venu me chercher », explique Thierry Beccaro à propos de ce dernier. « C'est un fan absolu de ce que j'ai pu faire pendant trente-cinq ans sur France Télévisions. Et il veut absolument que je continue, que je ne lâche pas l'affaire. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est en contact direct avec les internautes. Je vais d'ailleurs lui demander deux-trois conseils ». Pour mener sa mission à bien, le présentateur compte sur son expérience à France Inter. « Régulièrement, je dialoguais avec certains au téléphone. J'essayais de les aider. Si notre émission peut faire du bien, si je peux consoler, encourager ou ne serait-ce qu'écouter les internautes, ce serait déjà formidable », se réjouit-il.