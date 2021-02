La vidéo d’un Parisien qui peine à skier à Montmartre fait le buzz (vidéo)

Depuis des jours, Paris est recouverte de neige et ça, pour les amateurs de sports d’hiver, c’est trop tentant ! Un jeune Parisien a donc voulu en profiter pour prendre sa paire de ski et ses bâtons et se diriger vers la pente la plus célèbre de la capitale : Montmartre. Oui, sauf que dévaler l’esplanade du Sacré-Cœur est plus compliqué qu’il n’y paraît. Ses déboires ont depuis provoqué une vague de réactions, à la fois mêlées de compassion, de soutien et de moquerie.

« On est réduit à ça, malheureusement », soupire-t-il

Alors que ce Parisien, dénommé Nathan, s’attaque à la descente, une équipe de l’agence Reuters est sur place. Elle filme et interviewe donc le jeune homme qui tente comme il peut de profiter de la neige. Vu les multiples chutes, soit la piste de Montmartre est « classée » noire, soit la faible couche de neige et les obstacles sont très problématiques. Il a cela dit un peu plus de succès dans les jardins.

« Pourquoi décider de skier à Montmartre ? », lui demande un journaliste. « Puisque le gouvernement a fermé les stations, on fait comme on peut. Et ici, ils ont fermé aussi nos parcs, donc on est réduit à ça, malheureusement ».