Deux éboueurs sauvent une fillette kidnappée par un délinquant sexuel (vidéo)

Interrogé par la presse locale, l’un des deux éboueurs avoue qu’au début, il a juste été interloqué par le véhicule. « Je me suis demandé ce qu’une voiture comme cela faisait là », explique-t-il. Mais rapidement, les deux hommes se souviennent de l’avis de disparition d’une petite fille de 10 ans diffusé la veille. Or justement il y a une fillette qui correspond à la description, ainsi que la voiture qui avait été aussi décrite comme suspecte.

Ils sont devenus de véritables héros et pourtant, tout a commencé avec une simple ronde de collecte des ordures. Lors de leur tournée habituelle, deux éboueurs de Louisiane ont été surpris de trouver un véhicule en plein milieu d’un champ. Intrigués, ils se sont arrêtés. Un geste qui leur a permis en réalité de sauver une fillette enlevée la veille par un homme qui s’avère être un délinquant sexuel.

C’est alors que les deux éboueurs décident d’intervenir en bloquant la seule route d’accès au champ avec leur camion, tout en appelant la police. Cette dernière a ainsi pu intervenir à temps pour interpeller l’individu et récupérer la petite fille. « Je remercie Dieu que nous ayons retrouvé la petite. C’est une bénédiction », a commenté l’un des deux agents de propreté. Et quand il lui est demandé ce qu’il pensait de son nouveau statut de héros, il répond : « Je faisais juste mon devoir, je faisais juste mon boulot et j’ai croisé quelqu’un qui avait besoin d’aide ». Une initiative qui s’avère néanmoins salvatrice. En 2006, l’homme arrêté avait déjà été condamné pour viol sur mineur.