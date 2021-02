«Victoires de la musique»: Benjamin Biolay, «La Superbe» trajectoire

Invité à filer la métaphore pour savoir qui était toujours en haut du podium à ses yeux, il lâche : « La plus grosse Formule 1, pour moi, ça reste une Rolls, c’est ‘Melody Nelson’ ». Signé Serge Gainsbourg, qui, lui aussi, ne suivait que ses propres règles de conduite.

À 48 ans, le dandy cool a remporté vendredi soir les 5e et 6e Victoires de la musique de sa carrière, sacré artiste masculin et meilleur album. « Grand Prix », disque-concept irrigué par sa passion, depuis l’enfance, pour la Formule 1, lui permet d’ouvrir son « journal intime » tout en restant « dans la pénombre », comme le confiait l’artiste à l’AFP en juin 2020, au moment de sa sortie.

« On gagne on perd/On perd la gagne », chante Benjamin Biolay dans « La Superbe » (2009). Et ces paroles lui vont comme un gant. Car avant ce retour au premier plan avec cet album il y a 12 ans, le parcours fut parfois cabossé. Ce natif de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon – bercé dans un univers musical, une de ses deux sœurs, Coralie Clément, est également musicienne – sort de l’ombre dans les années 2000 après avoir travaillé pour des groupes comme L’Affaire Louis Trio.