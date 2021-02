Royaume-Uni: pour égayer les réunions à distance, une éleveuse propose les services… de ses chèvres

Au même moment, un employé de l’exploitation qui filme un autre animal du troupeau est en ligne sur un autre appel. Prix de la prestation proposée par la Cronkshaw Farm, dans le Lancashire (nord-ouest de l’Angleterre) : cinq livres (5,70 euros) les cinq minutes, sur n’importe quelle plateforme d’appels vidéo. Les clients peuvent choisir sur le site de l’exploitation parmi sept chèvres, de la « nounou de haut-rang » Margaret à la petite Lulu, à la robe marron et blanche et dont les cornes commencent à pousser.

Yoga avec des chèvres

Et c’est une affaire qui galope, selon l’agricultrice de 32 ans : « Cela a commencé comme une blague – mettre des chèvres dans des appels vidéo pour faire un canular aux gens dans la routine de leur boulot – et ça a cartonné, vraiment ». Depuis qu’elle a commencé à le proposer il y a presque un an, le service a rapporté 50.000 livres sterling (57.000 euros). « C’est dingue ! », s’étonne Dot McCarthy.