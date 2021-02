À la télé ce soir: «Shakespeare in love» ou «Un mariage trop parfait» (vidéos)

Mary exerce à San Francisco un métier peu connu : organisatrice de mariages. Ambitieuse et travailleuse, elle consacre toute son énergie à sa réussite professionnelle, et il ne lui reste guère de temps pour songer à l’amour. Lorsqu’elle rencontre Steve, un jeune médecin, c’est le coup de foudre…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Shakespeare in love », à 20H05 sur TIPIK – trois étoiles

de John Madden (1998)

Énorme succès commercial et critique, un drame romantico-historique que l’auteur de « Romeo and Juliet » lui-même n’aurait pas dénigré, dans un style délicieusement british, bien dans la tradition de la BBC où le réalisateur a d’ailleurs été dûment formé.

« 007 Spectre », à 21H55 AB3 – trois étoiles

de Sam Mendes (2015)

Christoph Waltz prend le relais des Donald Pleasence, Telly Savalas et Charles Gray à l’époque des Sean Connery et George Lazenby pour incarner le malfaisant bonhomme au chat blanc, ex-Blofeld rebaptisé Oberhausen et censé avoir disparu au terme de ce quatrième épisode de l’ère Daniel Craig. C’est toujours aussi spectaculaire – au niveau de la séquence d’ouverture surtout – et aussi désespérément dénué d’humour. Léa Seydoux y met beaucoup de personnalité là où… la furtive Monica Bellucci ne peut être que décorative.

« Le flic de Beverly Hills », à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Martin Brest (1985)

Instantanément révélé par « 48 heures » de Walter Hill, Eddie Murphy confirmait ses talents d’amuseur public dans ce polar assez drôle et suffisamment rythmé, meilleur que ses deux suites.

« Les femmes de ses rêves », à 22H05 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Bobby et Peter Farelly (2007)

Du rythme, de l’efficacité, de l’humour et des rebondissements… pas toujours téléphonés : voilà bien tout ce qui manque à la plupart des comédies romantiques US contemporaines et qu’on retrouve avec bonheur ici. Du coup, on ne s’ennuie jamais en compagnie des Stiller (Jerry, le vieux papa de Ben est également dans le coup) sous la houlette des auteurs de « Mary à tout prix ».

« L’île de Nim », à 18H20 sur CLUB RTL

de Jennifer Flackett et Mark Levin (2008)

Abigail Breslin, la jeune héroïne de « Little Miss Sunshine », est aussi celle de ce gentil et naïf film d’aventure pour jeune public relevé par la présence de Jodie Foster et au moins marqué par une séquence d’anthologie où des vilains touristes se font bombarder par des lézards… catapultés. Il fallait y penser !