Éclosion des nénuphars géants au Paraguay (photos)

« La nature continue d’être sympathique avec nous », se réjouit Rosa Morel, directrice de la gestion de l’environnement au sein du ministère de l’Environnement. Originaire d’Amazonie, la rare Victoria cruziana, appelée localement « Yacaré Irupé », est la plus grande plante aquatique flottante du monde, et prospère dans des eaux tropicales et stagnantes. Ses spectaculaires feuilles vert pomme, qui peuvent s’épanouir sur 1,5 m de diamètre, réapparaissent tous les trois ans, dans des lagunes peu profondes d’une boucle de la rivière Paraguay, à Limpio, à trente kilomètres de la capitale Asuncion.

Pour mieux admirer ces Irupés géants, aux airs de gigantesques plats à tartes, les amoureux de la nature louent des barques pour une balade sur ces eaux calmes, fréquentées par des palmipèdes et où évoluent parfois des caïmans. Victoria cruziana est « une plante très fragile. Elle est une source de travail pour de nombreuses personnes pendant l’été. Quand vient le moment de sa floraison, elle affleure à la surface et s’épanouit très rapidement. Et c’est le moment où, nous, nous devenons un centre d’attraction touristique pour un mois environ », explique Cristina Nuñez, propriétaire d’un spa dans la région.